Koronawirus w urzędzie marszałkowskim. Jak dotąd przebadano ponad 100 pracowników

Maj 20, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

U drugiego pracownika Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku potwierdzono zakażenie koronawirusem. Mężczyzna przebywa w izolacji domowej.

Rzeczniczka marszałka województwa potwierdza, że pracownik ten nie miał kontaktu z klientami, ani zarządem województwa. Wszyscy przebadani na obecność koronawirusa są zdrowi, w tym marszałek i pozostali członkowie zarządu województwa.

– Do tej pory u pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku wykonano ponad 100 testów na obecność koronawirusa. Kolejne osoby będą przebadane do końca tego tygodnia. Oczywiście te wyniki testów spływają do nas sukcesywnie, ale z dotychczas otrzymanych informacji wynika, że te wszystkie próbki są ujemne – mówi Izabela Smaczna-Jórczykowska, rzeczniczka marszałka województwa podlaskiego.

Z powodu wykrycia zakażenia w trzech budynkach Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku trzeba było przeprowadzić dezynfekcję. Budynki przy Poleskiej i Wyszyńskiego otworzono już dla pracowników, a przy Św. Rocha nadal pozostaje zamknięty.

– Większość naszych pracowników wykonuje obecnie pracę zdalnie, a sprawy można załatwiać tak jak do tej pory – online i telefonicznie – dodaje rzeczniczka.

Z powodu wykrycia koronawirusa w urzędzie marszałkowskim o dwa tygodnie przełożono zaplanowaną na najbliższy poniedziałek (25.05) sesję sejmiku województwa. (mt/mc)