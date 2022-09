Prace Politechniki Białostockiej podczas badań archeologicznych na dziedzińcu paradnym Pałacu Branickich

Wrzesień 27, 2022

Fot. A. Topczewska Fot. A. Topczewska

Trwają badania archeologiczne na dziedzińcu paradnym Pałacu Branickich. We wtorek (27.09) wykonano odwierty w celu rozpoznania szczegółowej stratygrafii nawarstwień antropogenicznych. Prace prowadził m.in. prof. Piotr Banaszuk z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

Prace na dziedzińcu paradnym trwają od 13 września. To pierwszy wykop archeologiczny w tym miejscu. Celem prac jest poznanie tego, co zachowało się z historii tego miejsca, od czasów najdawniejszych po współczesność. Badania prowadzone są we współpracy trzech uczelni: Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu w Białymstoku pod kierownictwem prof. dr hab. Macieja Karczewskiego.

Ekipa badaczy do tej pory odsłoniła kamienno-gliniany fragment podłogi budynku pochodzącego z XV wieku, prawdopodobnie z czasów pierwszych właścicieli dóbr białostockich. Podczas prowadzonych prac znaleziono również fragmenty kafla z czasów Wiesiołowskich, fragment ceglanej posadzki czy miedziany szeląg Jana Kazimierza i rylec mezolityczny.

Natomiast we wtorek (27.09) na terenie wykopalisk pracował prof. Piotr Banaszuk z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. – Próbujemy znaleźć informację na temat warstw geologicznych zmienionych lub nie przez człowieka. Najchętniej znaleźlibyśmy w glebie warstwy, które mają w sobie element antropogeniczny, artefakty, ale nie wszędzie da się to znaleźć. W trzech małych odwiertach (obok dużego wykopu – red.) mamy ładną glebę, ale nie ma cech przekształcenia przez osadnictwo.

Jak tłumaczy profesor Piotr Banaszuk zostaną pobrane próbki z dużego wykopu, by mieć materiał do analiz. – Spróbujemy znaleźć kilka warstw i określić skład, czy obecność artefaktów – dodaje profesor.

Po zakończeniu prac na dziedzińcu paradnym Pałacu Branickich miejsce wykopalisk zostanie zabezpieczone, zasypane, a nawierzchnia parkingu odtworzona. (at)

O pracach prowadzonych przez Politechnikę Białostocką na dziedzińcu paradnym Pałacu Branickich mówi prof. Piotr Banaszuk z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku PB: