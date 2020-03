Kontenery przed szpitalami. Do wstępnej selekcji pacjentów

Marzec 9, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Specjalne kontenery, w których mają być przyjmowani pacjenci stanęły przed szpitalami. To w razie wystąpienia koronawirusa w Białymstoku ma pomóc w zapobieganiu jego rozprzestrzeniania się.

W kontenerze, który stanął przy SOR Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego lekarze zdecydują, którzy pacjenci będą mogli wejść na SOR, a kto wymaga zgłoszenia się na zakaźną izbę przyjęć przy ul. Żurawiej. Tam stanął drugi kontener, w którym będą przyjmowani pacjenci z podejrzeniem koronawirusa.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny już kilka dni temu wprowadził zakaz odwiedzin chorych. To samo zrobiło w poniedziałek (09.03) Białostockie Centrum Onkologii. Zakaz obowiązuje we wszystkich oddziałach szpitalnych do odwołania.

W Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym przy dziecku może przebywać jedynie rodzic lub opiekun prawny. W MSWiA chorego może odwiedzać wyłącznie jedna osoba. Przed wejściem na salę musi zostawić kurtkę w szatni i zdezynfekować ręce. Wizyta nie może być długa, a na salę nie powinny wchodzić dzieci do 15. roku życia.

Na chwilę obecną w kraju zakażonych koronawirusem jest 17 osób. (mt/mc)