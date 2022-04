Konkursy, turnieje, grill. Studenci zapraszają na Dni Kampusu Politechniki Białostockiej

Kwiecień 14, 2022

fot. Michał Obrycki/Politechnika Białostocka fot. Michał Obrycki/Politechnika Białostocka

To będą trzy dni wypełnione sportem, rozrywką i przede wszystkim integracją studencką. Zbliżają się Dni Kampusu Politechniki Białostockiej.

Impreza potrwa od 27 do 29 kwietnia i odbędzie się w trzech lokalizacjach: na głównym kampusie uczelni przy ul. Wiejskiej, a także na Wydziałach: Architektury oraz Inżynierii Zarządzania.

– To święto wszystkich naszych wydziałów. Będą to trzy dni przeznaczone dla studentów, dla całej społeczności akademickiej. Szykujemy różne atrakcje i mamy nadzieję, że studenci będą chcieli brać w nim udział. Atrakcji będzie dużo, bo około 20 różnych konkurencji i zabaw. Będzie to okazja do dobrego i wspólnego spędzenia czasu ze znajomymi na Politechnice Białostockiej, która tak naprawdę jest naszym drugim domem – mówi Emilia Ramotowska z Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej.

W programie są m.in. bieg architekta, turniej siatkówki, speed dating, warsztaty parzenia kawy, konkurs szermierki piankowej, czy grillowanie. (mt)

Harmonogram wydarzenia:

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY / 27 KWIETNIA

11:00 – Wernisaż Galerii Studenckiej Politechniki Białostockiej (Hala WA)

12:00 – Szkolenie z programu Revit (Sala nr 304)

12:30 – Przerwa kawowa (Hala WA)

13:00 – Warsztaty parzenia kawy (Sala Rady Wydziału)

14:30 – Grill i strefa piknikowa

15:00 – Turniej siatkówki

16:00 – Konkurs Szermierki Piankowej

18:00 – Konkurencje wydziałowe – bieg architekta

21:00 – Zakończenie Imprezy

KAMPUS POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ / 28 KWIETNIA

12:00 – Oficjalne rozpoczęcie, początek turnieju siatkówki

12:00 – Mniejsze atrakcje wydziałowe

13:00 – Grill

14:00 – Pokaz Strongman

16:00 – Finał meczy siatkówki

16:00 – Konkursy wydziałowe i pokaz Lowlanders

18:00 – Wielki Turniej Gier Studenckich

WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA / 29 KWIETNIA

13:00 – Szkolenie (Hala Berlin)

15:00 – Milionerzy

16:30 – Grill

17:00 – Siatkówka i Speed dating

20:00 – Kino plenerowe

22:30 – Zakończenie Imprezy