Konkurs „Niesamowita maszyna”

4 kwietnia, 2024

Fot. Dariusz Piekut Fot. Dariusz Piekut

12 niesamowitych maszyn walczy w konkursie o indeks Politechniki Białostockiej.

Swoje własne wersje maszyny Rube’a Goldberga zbudowało 27 uczniów z Białegostoku, Warszawy, Ełku, Moniek czy Sokółki.

Przed finałem konkursu można obejrzeć efekty ich pracy i wziąć udział w internetowym głosowaniu na faworyta.

– Pierwsza nagroda indywidualna, bądź zespołowa w zależności od tego kto ją otrzyma to 5000 zł i indeksy na wybrane kierunki studiów, wybrane wydziały na naszej uczelni. Druga nagroda 2000 zł. Trzecia nagroda to 1500 zł, ale nagradzamy też opiekuna tej zwycięskiej drużyny i to jest nagroda w wysokości 1000 zł, a także szkoły z której pochodzi nagrodą 500 zł – mówi prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej.

Finał VI. edycji 'Niesamowitej Maszyny’ zostanie rozegrany w Politechnice Białostockiej 25 kwietnia. Na promocję swojego filmu i zebranie jak największej liczby polubień uczestnicy konkursu mają czas do 8 kwietnia do godz. 9:00. Aktualnie prace można obejrzeć na stronie internetowej Politechniki Białostockiej, w sekcji „Niesamowita Maszyna”. (mg)