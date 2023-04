Trwa głosowanie na prace zgłoszone w konkursie „Niesamowita maszyna”

24 kwietnia, 2023

Kraków, Mońki, Opoczno, Sokółka – uczniowie z liceów ogólnokształcących i techników z tych miejscowości podjęli wyzwanie konkursowe V edycji konkursu Niesamowita Maszyna. Przysłali zgłoszenia i opublikowali w sieci filmy dokumentujące swoje prace. Teraz czekają na głosy fanów wynalazków. Zebrane pod filmem polubienia są elementem oceny konkursowej.

Politechnika Białostocka, największa uczelnia techniczna w północno-wschodniej Polsce, organizuje po raz piąty konkurs „Niesamowita Maszyna”. To rywalizacja, w której głównymi nagrodami są indeksy na wybrane kierunki studiów pierwszego stopnia Politechniki Białostockiej oraz nagrody pieniężne. W konkursie wystartować mogli uczniowie szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Aby wziąć w nim udział należało stworzyć urządzenie na wzór maszyny Rube’a Goldberga, w którym połączone ze sobą mechanizmy, działające na zasadzie domina, doprowadzają do końcowego, efektownego finału.

– Najważniejszy jest pomysł oraz kreatywne zastosowanie prostych zasad fizyki – mówi dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej. – Co roku młodzi ludzie z całej Polski zaskakują swoimi konstrukcjami i wkrótce stają się naszymi studentami. Na uczelni mogą rozwijać swoje talenty w licznych kołach naukowych.

Na zbudowanie maszyny i opublikowanie filmu w serwisie YouTube uczniowie mieli czas do 14 kwietnia. Teraz zdobywają polubienia i czekają na zaproszenie do udziału w finale, który zostanie rozegrany w Politechnice Białostockiej 31 maja 2023 roku.

1. Niesamowita Maszyna – „Anastazja”

Maszynę skonstruował Maciej Maciejewski, uczeń XLII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, z klasy IV B, profil matematyczno-fizyczny.

Opiekun: Michał Maciejewski

Opis:

1.Staczający się wałek popycha młotek, który uderza w kulkę wprawiając ją w ruch.

2.Kulka wpada przez otwór w torze a następnie spada do wagonika.

3.Pęd kulki wprawia wagonik w ruch po torze.

4.Wagonik wjeżdża w linkę, która wyciąga wykałaczkę z kolejnej części toru.

5.Po zwolnieniu wykałaczki kulka rusza a następnie wpada do windy, którą zjeżdża do kolejnej części toru. Kulka wypada z toru i spada na kolejną wykałaczkę którą popycha w dół uwalniając kolejną wykałaczkę która uwalnia kulkę.

6.Uwolniona kulka wjeżdża do rury, którą zjeżdża na dół i po wyjechaniu uderza w blokadę przymocowaną do sznurka.

7.Uderzenie kulki w blokadę uwalnia kołowrotek, który toczy się po drewnianej listwie, na końcu której spada na linkę.

8.Linka ta zwalnia dwie kulki które ruszają swoim trzy-częściowym torem.

9.Kulki spadają przez otwór w torze na wagę która uwalnia kolejne 6 kulek.

10.Uwolnione kulki ruszają po pochylni na końcu wpadając do pudełka, które pod ciężarem kulek włącza podświetlenie napisu „Politechnika Białostocka”.

2. „Niesamowita Maszyna” ZSOiZ w Mońkach maszyna Goldberga

Maszynę skonstruowali:

Kewin Bykowski

Jakub Polis

Maciej Popowski, uczniowie klasy 2GT Technikum w ZSOiZ w Mońkach

Opiekun: Paweł Seroczyński

Opis:

Start zapoczątkowany jest poprzez strącenie aluminiowej puszki, do której przymocowany jest sznurek wraz z magnesem. Magnes poprzez swoje właściwości przetrzymuje dwie metalowe kulki od łożyska tocznego piasty koła w plastikowej rurce. Gdy puszka spada, pociąga za sobą sznurek, a ten następnie magnes. Kulki tracąc kontakt z magnesem siłą grawitacji spadają do zbiorniczka, który poprzez zwiększenie swojego ciężaru opada w dół tym samym wciągając w górę poprzez linkę obciążnik zrobiony z samochodowego przerywacza kierunkowskazów, który swoim pędem uderza w pierścień wewnętrzny łożyska. Pierścień łożyska zjeżdża po metalowej pochylni, a następnie spada na jedną z dźwigni szczypiec płaskich. W powierzchni chwytającej kształtowej szczypiec zamocowana jest metalowa kulka, która pod wpływem uderzenia zostaje uwolniona i spada niżej po prostokątnych schodkach utworzonych z drewnianej płyty do metalowego lejka. W lejku kulka toczy się, nabierając określonej prędkości i zaczyna toczyć dookoła lejka przemieszczając się w dół, gdzie wylatuje na drewniany kanał przez który kulka transportowana jest na pionowo ułożone drewniane domino składające się z 8 kolorowych klocków . Domino ustawione na poziomej płycie aktywuje kolejną kulkę (użytą z uszkodzonego samochodowego napinacza pasa bezpieczeństwa), dzięki czemu kulka stacza się do przezroczystego gumowego przewodu w którym na końcu zamocowana jest lekko większa kulka. Kulka od napinacza zderza oddając swoja energie kinetyczną kulce metalowej na końcu przewodu.

Wypadająca kulka toczy się coraz szybciej po równi pochyłej i na swojej drodze spotyka plastikową rurkę będącą w bezruchu. Rurka wprawiona w ruch poprzez kulkę toczy się dalej po pochylni i uderza w kuleczkę już czekającą na nią w kolejnym przewodzie gumowym. Z rurki kulka transportowana jest do większej rury plastikowej, a dalej poprzez żółty lejek wpada do zamkniętego pojemnika zamontowanego mimośrodowo, dzięki czemu wpadająca kulka wpada na jeden koniec pojemnika. Do pojemnika z jednej strony przymocowany jest sznurek zabezpieczony czerwoną pionową rurką. Na końcu sznurka zamocowana jest mała blaszka na której znajduje się gumowa kulka. Dzięki tak zmontowanemu układowi, sznurek pociąga blaszkę w górę, która zmienia swój kąt przez co kulka spada z płytki do kolejnego elementu.

Następnie kolejnymi kanałami plastikowymi i metalowymi kulka dostarczana jest do plastikowego lejka z którego kulka ostatecznie wypada finalnie inicjując upadek kolejno schematycznie ustawionych drewnianych klocków.

3. Niesamowita Maszyna – PRZYCZŁAPNIK3000

Maszynę skonstruowali:

Jakub Augustyniak,

Jakub Nita,

Oktawian Bartyzel.

Uczniowie klasy II technik automatyk Zespołu Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie

Opiekun: Justyna Polak-Śmigiel

Opis:

1.Sprężyna odpycha kulkę, która zlatuje po 6 rampach w dół.

2.Kulka wpada do kubeczka, który aktywuje czujnik optyczny zaświecający litery S oraz T, w tym samym czasie dźwignia odsuwa deseczkę położoną na torze wyżej.

3.Kładka uwalnia metalową kulkę, która torem przelatuje do kolejnego kubeczka. Ten natomiast odpala czujnik optyczny załączający literę Z i zasadą dźwigni podnosi kołyskę.

4.Kołyska z kulką po wciągnięciu włącza czujnik optyczny, który załącza literę A oraz S.

5.Kołyska zawiera piłeczkę, która zlatuje torem i popycha kolejną kulkę.

6.Kulka nabiera prędkości, wpada do wężyka, leci torem po spirali a następnie odbija się od kątów na rampie i wpada do dalszej części toru.

7.Kulka odbijając się od kątów wpada na tor. Na samym końcu załącza czujnik włączający litery I oraz C.

4. Niesamowita Maszyna „PUZONATOR 550”

Maszynę skonstruowali:

Tymoteusz Biziuk,

Bartłomiej Czeczko,

Filip Kisiel.

Uczniowie klasy IVF o profilu politechnicznym Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Sokółce.

Opiekun: Andrzej Dowgiert

Opis: