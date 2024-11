Konkurs na Najlepszego Dydaktyka 2024 w Politechnice Białostockiej. Zgłoszenia do 13 listopada

12 listopada, 2024

Mateusz Pieciul, przewodniczący komisji ds. dydaktyki i jakości kształcenia Politechniki Białostockiej, fot. A. Jakuć

Trwa trzecia edycja konkursu na Najlepszego Dydaktyka organizowanego przez Samorząd Studentów Politechniki Białostockiej. Studenci mają czas do 13 listopada, aby zgłosić swoich ulubionych wykładowców i podziękować im za pasję oraz zaangażowanie w prowadzenie zajęć. To doskonała okazja, by wpłynąć na jakość nauczania i wyróżnić tych, którzy najbardziej inspirują.

Dlaczego warto wziąć udział?

Jak podkreśla Mateusz Pieciul, student piątego roku automatyki i robotyki oraz przewodniczący Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia Samorządu Studentów: „Ten konkurs pokazuje prowadzącym, że warto się starać. Daje studentom możliwość pokazania, kogo szanują i kto najlepiej przekazuje im wiedzę.”

Mateusz zwraca uwagę na realny wpływ takiej inicjatywy na podniesienie jakości nauczania: „Bardzo często słyszałem, że prowadzący są zadowoleni, gdy wygrywają te konkursy. Dla nich to jest bardzo prestiżowa nagroda, ponieważ otrzymują ją od studentów.”

Jak zgłosić kandydata?

Do 13 listopada studenci mogą zgłaszać swoich ulubionych nauczycieli. Wystarczy wypełnić specjalny formularz dostępny na stronie Samorządu Studentów: Formularz zgłoszeniowy . Należy uzyskać pisemną zgodę prowadzącego na udział w konkursie. Wypełniony formularz wraz ze skanem lub zdjęciem zgody należy przesłać poprzez wskazany formularz online.

Co dalej?

Po etapie zgłoszeń nastąpi głosowanie, które odbędzie się od 15 do 22 listopada na platformie USOSweb. Każdy student może oddać jeden głos na jednego kandydata ze swojego wydziału.

Kto zostanie wyróżniony?

Studenci wybiorą ośmiu najlepszych dydaktyków:

– po jednym z każdego wydziału.

– jednego z Studium Języków Obcych.

– jednego z Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Laureaci otrzymają tytuł Najlepszego Dydaktyka 2024 odpowiedniej jednostki uczelni, a wręczenie nagród odbędzie się 5 grudnia podczas Święta Politechniki Białostockiej.

Wpłyń na jakość kształcenia

Mateusz Pieciul podkreśla znaczenie aktywnego udziału studentów w życiu uczelni: „Samorząd studentów ma realny wpływ na kształcenie poprzez opiniowanie programów studiów i uczestnictwo w gremiach uczelnianych. Ankiety wypełniane przez studentów mają realny wpływ na zmiany i modernizacje.”

Zachęca również do wypełniania ankiet oceniających zajęcia: „Ankiety to realny głos studentów w kształceniu. Warto zwracać uwagę na infrastrukturę czy jakość sprzętu laboratoryjnego. Dzięki temu prowadzący i władze uczelni mogą wprowadzać niezbędne zmiany.”

Twoje zdanie ma znaczenie!

Udział w konkursie to nie tylko okazja do wyróżnienia ulubionego wykładowcy, ale także sposób na podniesienie jakości nauczania na uczelni. Docenieni nauczyciele czują się zmotywowani do dalszego doskonalenia swoich metod dydaktycznych.

Mateusz dodaje: „To dla nich najlepsza nagroda, jaką mogą otrzymać. Studenci mają realny wpływ na proces kształcenia, a taki konkurs pokazuje, że ich opinia jest ważna.” (AJ)