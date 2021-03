Koniec rekrutacji podstawowej do przedszkoli. Zostało ponad 430 wolnych miejsc

Marzec 24, 2021

źródło: UM Białystok źródło: UM Białystok

W Białymstoku zakończono rekrutację do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Miejsce w placówce znalazło 2943 dzieci. W przedszkolach pozostały jeszcze 433 wolne miejsca.

Najwięcej wniosków złożono do Szkoły Podstawowej Nr 51 im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku (3,2 osoby na miejsce), Przedszkola Samorządowego nr 81 „Brzoskwiniowy Raj” w Białymstoku (1,8 osoby na miejsce) oraz Przedszkola Samorządowego Nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku (2,3 osoby na miejsce).

Do 29 marca rodzice mają czas na potwierdzenie woli przyjęcia dzieci do przedszkoli, do których się zakwalifikowały. Wyniki rekrutacji podstawowej poznamy 30 marca. Wtedy zostaną podane listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do placówek przedszkolnych.

Rekrutację uzupełniającą zaplanowano na koniec maja. Jeśli w postępowaniu rekrutacyjnym dziecko nie dostanie się do wybranego przez rodziców przedszkola lub oddziału przedszkolnego, wówczas Miasto wskaże miejsce realizacji wychowania przedszkolnego w placówce dysponującej wolnymi miejscami. Każde zgłoszone w rekrutacji dziecko będzie miało zapewnione miejsce realizacji wychowania przedszkolnego – informuje magistrat.

Wolnymi miejscami dysponują:

przedszkola samorządowe nr: 2, 4, 7, 10, 14, 21, 26, 27, 29, 32, 35, 40, 41, 52, 53, 55, 58, 60, 65, 71,

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Białymstoku,

oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nr: 3, 11, 12, 15, 19, 21, 28, 31, 32, 34, 37, 43, 47, 49, 50, 52,

Katolickie Przedszkole Niepubliczne im. ks. Franciszka Blachnickiego w Białymstoku przy ul. Sitarskiej, Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Krasnoludki” w Białymstoku, Przedszkole Niepubliczne „Świat Zucha” w Białymstoku oraz Przedszkole Niepubliczne „Akademia Smyka” w Białymstoku. (mt/mc)