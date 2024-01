Koncerty w Białymstoku 11 i 12 stycznia

9 stycznia, 2024

Najbliższe koncerty to zderzenie muzyki alternatywnej i folkowej w najlepszej postaci.

W białostockim Pubie 6-ścian 11 stycznia odbędzie się muzyczne wydarzenie, które zapewni prawdziwą dawkę alternatywy. „Alternatywa w 6-ścianie” to koncert, na którym zagoszczą trzy zespoły, prezentujące różnorodne brzmienia i inspiracje. Dorian’s Steaming Shadow to zespół, który powstał w 2022 roku, łączący post-punkowe brzmienie z elementami rocka gotyckiego, alternatywy i dream popu. Obecnie pracują nad debiutanckim albumem. Hukoskop to formacja powstała w grudniu 2022, już niebawem ukaże się ich pierwsza EPka. Muzyka którą prezentują to połączenie shoegazu, post-punku i rozmarzonych melodii. Polski Związek Gitów na Wolności to finaliści tegorocznej edycji Rockowań. Młodzi muzycy eksperymentalnie łączą energię rocka z trąbką. To wydarzenie zapowiada się jako muzyczna uczta dla fanów nietuzinkowych dźwięków. Radio Akadera jest patronem medialnym wydarzenia.

12 stycznia w Nie Teatrze zagoszczą niekwestionowani mistrzowie muzyki folk – zespół Żywiołak. To wyjątkowe wydarzenie dla miłośników brzmień folkowych i eksperymentalnych. Zespół istniejący od 2005 roku, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce. Ich twórczość to połączenie folkowych korzeni z eksperymentalnym podejściem do dźwięku. Występ zespołu to nie tylko koncert, to podróż przez nieznane obszary historii i tradycji, uchwycone w niezwykłych dźwiękach. (hp)