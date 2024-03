Koncerty na Św. Patryka oraz rockowe weekendowe granie w Białymstoku

13 marca, 2024

W sobotę 16 marca, Białystok stanie się mekką dla miłośników muzyki, oferując trzy wyjątkowe koncerty w różnych miejscach miasta. W Zmianie Klimatu wystąpi zespół The Bumpers. W 6-ścian Pubie zobaczymy Molly Malone’s, Skankan, Всё_Crazy oraz Clann Ceoil. W Moto Pubie zagrają Rusted Teeth i Mindwaver. Następnego dnia, 17 marca w Zmianie Klimatu wystąpi Baranovski.

Grupa The Bumpers, powstała w roku 1991 na fali fascynacji muzyką irlandzką, będzie gwiazdą wieczoru w klubie Zmiana Klimatu. Zespół, który w swojej karierze przeżył wiele przygód i osiągnął wiele sukcesów, zapewni publiczności energiczny występ, łączący elementy folku, rocka i irlandzkich inspiracji. Ich koncerty to zawsze niepowtarzalna mieszanka tradycji z nowoczesnością, która zachwyca i porusza serca słuchaczy.

W 6-ścian Pubie odbędzie się prawdziwe muzyczne święto z udziałem kilku zespołów, oferujących szeroki zakres brzmień i emocji. Od klimatów irlandzkich po ska i punk rock, każdy znajdzie coś dla siebie. Molly Malone’s to kapela, która jest uznawana za jedną z najlepszych w Polsce w klimatach irlandzkich. Grupa miała przyjemność występować jako support dla światowych gwiazd gatunku, takich jak Dropkick Murphys, The Real McKenzies, Street Dogs czy The Rumjacks. Skankan to legenda polskiej sceny ska, reggae i rock’n’rolla, działająca od aż 31 lat. Choć istnieje od długiego czasu, wciąż potrafi zaskakiwać i dostarczać publiczności niezapomnianych chwil podczas koncertów. Всё_Crazy to białoruska grupa, która łączy w swojej twórczości punk rock z folkiem irlandzkim. Ich muzyka to nie tylko energia i moc, ale także nuta melancholii i tajemniczości. Clann Ceoil to młody zespół z Białegostoku, który specjalizuje się w muzyce irlandzkiej. Choć są jeszcze stosunkowo nowi na scenie, to już zyskali uznanie i sympatię słuchaczy dzięki swojemu talentowi i pasji do tradycyjnych brzmień irlandzkich.

W Moto Pubie odbędzie się koncert dwóch świeżych zespołów na białostockiej scenie muzycznej – Rusted Teeth i Mindweaver. Obie grupy prezentują nowatorskie podejście do muzyki, łącząc różnorodne gatunki od punk rocka po indie. To doskonała okazja do odkrycia nowych talentów i doświadczenia świeżych brzmień na żywo. Rusted Teeth pod koniec ubiegłego roku wydał debiutancką płytę „Pictures”. Ich piosenka „You don’t seem to realize” od wielu tygodni zajmuje wysokie miejsca na Liście Przebojów Kultowej Akadery.

Nie zabraknie również emocji w niedzielę, gdy na scenie Zmiany Klimatu pojawi się Baranovski. Ten utalentowany wokalista i muzyk zapewni publiczności niezapomniane przeżycia muzyczne, prezentując utwory z najnowszego albumu „Ucieczki i Powroty”. Na płycie jest 10 premierowych utworów, w których Baranovski kontynuuje swoją muzyczną podróż, prezentując nowe, oryginalne kompozycje, które poruszają tematy życiowe i emocjonalne w charakterystyczny dla niego sposób. Radio Akadera jest patronem medialnym tych wydarzeń. (hp)