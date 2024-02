Koncerty doroczne w UMFC w Białymstoku

13 lutego, 2024

Fot.: Hanna Kość Fot.: Hanna Kość

Kilkunastu najlepszych studentów białostockiej filii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina prezentuje się na dwóch koncertach dorocznych.

To tradycja szkoły i duże wyróżnienie dla młodych ludzi, ponieważ mogą zaprezentować się szerokiemu gronu odbiorców.

– Mamy takie święto naszej uczelni, bo to są koncerty doroczne, na których prezentuje się właściwie grono najlepszych studentów. Jest bardzo zróżnicowany program, zróżnicowany instrumentarium – mówi prof. Krystyna Gołaszewska, nauczyciel akademicki gry na flecie.

Studenci podkreślają, że jest to dla nich wyróżnienie, na które pracowali cały semestr.

– Czekałam na to sobie trzy lata, od pierwszego roku, bo w sumie jeszcze nie miałam okazji się zaprezentować na tej scenie i jest to dla mnie w pewien sposób wyróżnienia – mówi Agnieszka Zwolińska, studentka trzeciego roku grająca na flecie poprzecznym. – Muzyka to moja pasja. Po prostu lubię spędzać czas z instrumentem, dobrze się wtedy czuję. Mogę wyrazić emocje, których nie jestem w stanie wyrażać czasami poprzez samą siebie, a instrument mi to ułatwia.

We wtorek (13.02) odbędzie się drugi koncert w sali koncertowej uczelni przy ul. Kawaleryjskiej 5. Wstęp jest wolny. Wystąpią studenci grający na różnych instrumentach – solo oraz przy akompaniamencie fortepianu. (hk)

Relacja Hanny Kość: