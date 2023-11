Koncertowa niedziela w Białymstoku

8 listopada, 2023

W nadchodzącą niedzielę 12 listopada, Białystok czekają dwa wyjątkowe wydarzenia, gdzie muzyka i emocje spotkają się na scenie.

W Zmianie Klimatu zobaczymy grupę Dragonflies Bernard Maseli Project. To najnowszy projekt jednego z najlepszych polskich wibrafonistów elektrycznych, Bernarda Maseliego. W składzie występują również basistka elektryczna Klaudia Wachtarczyk, oraz perkusistka Justyna Mikrut, które mimo młodego wieku już zyskały uznanie jako znakomite instrumentalistki. Muzyka tego trio to połączenie bluesa, funky, jazzu i rocka, tworząc intensywne rytmy taneczne oraz pełne pasji motywy melodyczne. Bernard Maseli, profesor Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, wraz z młodymi artystkami, łączy wibrafon z dźwiękami funkowej muzyki, co stanowi pionierskie połączenie w historii polskiej muzyki. Koncert ten to niepowtarzalna okazja, by doświadczyć unikalnej fuzji dźwięków. Radio Akadera jest patronem medialnym wydarzenia.

W Nie Teatrze odbędzie się koncert inscenizowany pod tytułem „Jak pięknie by mogło być” – KOFTA! Weronika Bochat-Piotrowska i Martin Fitch, korzystając z tekstów Jonasza Kofty oraz wspaniałych melodii zaaranżowanych i wykonywanych na żywo przez Karinę Komenderę, opowiedzą wzruszającą historię dwóch ludzi zmęczonych rutyną życia, którzy będąc razem, tworzą coś wyjątkowego. Weronika Bochat-Piotrowska i Martin Fitch po raz kolejny łączą swoje siły na scenie, by przenieść widzów w emocjonalną podróż za pomocą muzyki. Koncert ten to nie tylko znane przeboje takie jak „Z Tobą chcę oglądać świat” czy „Kwiat jednej nocy”, ale także humorystyczne teksty, które przywołają uśmiech na twarzach widzów. (hp)