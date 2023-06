Koncert zespołu Wild Flame w 6ścian Pub

7 czerwca, 2023

Już 8 czerwca na deskach 6ścian Pub wystąpi grupa Wild Flame. Ich muzyka to dynamiczna mieszanka bluesa, soulu, rocka i funkowej energii i pasji. Jak sami o sobie mówią, lubią podpalać scenę i bawić się, gdy płonie.

Wild Flame to ostrowsko-wrocławski projekt muzyczny. Artyści działają razem od 2020 roku. Skład zespołu to profesjonalni i doświadczeni muzycy: Adeama Walkowiak (wokal), Oskar Kunicki (gitara), Tomasz Szukalski (bas), Bartosz Niebielecki (bas) i Sebastian Łobos (perkusja). Adeama to znakomita brytyjska wokalistka, która pochodzi z bardzo muzykalnej rodziny. Jej ojciec był pianistą w zespole Third World, natomiast jej matka występowała na scenie wspomagając wokalnie m.in. Whitney Houston czy Chaka Khan. Perkusista zespołu zaangażowany jest w wiele projektów muzycznych – gra z raperem Lukiem, zespołami Jamal i J.J. Band. Wild Flame ma na swoim koncie dobrze przyjętą płytę w środowisku muzycznym „Steel and Fire”. Na koncercie usłyszymy autorski materiał grupy. Radio Akadera jest patronem medialnym wydarzenia. (hp)