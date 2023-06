Koncert zespołu Muut w Moto Pub

22 czerwca, 2023

24 czerwca odbędzie się koncert, który powinien zadowolić wszystkich fanów ciężkiego metalowego grania. W Moto Pub wystąpi zespół Muut, a jako ich support, zagra białostocka grupa Arrogant.

Muut to warszawski zespół grający, jak sami określają nordyckiego black’n’rolla. Będzie to ich pierwszy występ w Białymstoku. Muzycy podczas koncertu zagrają całą płytę „…made me do it”, która jest ich pierwszym i jedynym jak dotąd wydaniem. Grupa zdobywa coraz większe uznanie wśród fanów gitarowych brzmień. Są zapraszani na duże sceny festiwalowe, ostatnio wystąpili na Mystic Festival.

Arrogant to młodzi i początkujący artyści z Białegostoku. Ich styl to progresywny rock i metal, a w swojej twórczości nie boją się sięgać do zmian tempa, rytmiki. Nadchodzące wydarzenie będzie dla nich jednym z pierwszych tego typu wystąpień przed publicznością. (hp)