Koncert zespołu Kraków Street Band w 6ścian Pub

11 maja, 2023

Zespół ma na koncie 4 płyty, a na nadchodzącym wydarzeniu będzie można usłyszeć zarówno najnowsze kompozycje, jak i te starsze. Artyści czerpią inspiracje z wielu stylów muzycznych min.: jazz, folk, blues, rock.

Kraków Street Band swoją działalność zaczął w 2014 roku, kiedy to występowali na Krakowskim Rynku w 8-osobowym składzie. Mają za sobą wiele sukcesów, wystąpili w programie muzycznym Must Be The Music, reprezentowali Polskę na European Blues Challenge w Norwegii, a także ich płyta została nominowana do nagrody Fryderyka w kategorii Album roku – Blues/Country.

Zespół jest znany publiczności wielu festiwali takich jak: Festiwal Haizetara, Uldum Street Music Festival, Rawa Blues Festiwal, Jazz nad Odrą i wielu innych.