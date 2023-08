Koncert Pamięci Tadeusza Nalepy – South Side Blues w 6ścian Pub

9 sierpnia, 2023

Nalepa Tribute Nalepa Tribute

W najbliższy piątek 11 sierpnia w 6ścian Pub, odbędzie się koncert pamięci Tadeusza Nalepy. Na scenie wystąpi zespół South Side Blues.

South Side Blues to zespół powstały w latach 90′ w Szczecinie. Grupa w 2019 roku została reaktywowana po blisko 20 latach. Muzycy w swoim repertuarze mają autorskie kompozycje, jak również wykonują utwory Tadeusza Nalepy i Miry Kubasińskiej oraz zespołu Breakout. Bardzo często sięgają do twórczości takich wykonawców jak: BB King, Stevie Ray Voughan, John Mayall, Eric Claptona, Roy Gallagher, Allman Brothers Band, Gary Moor oraz ZZ Top. Zespół występuje na mniejszych i większych scenach w Warszawie, Poznaniu, Szczecinie, Białymstoku, Bydgoszczy, czy w Stargardzie. South Side Blues był gościem na tegorocznym Suwałki Blues Festiwal. W zespole występują: Jacek Woda Stachurski, który jest wirtuozem gry na harmonijce ustnej; perkusista Darek Kamiński, basista Krzysztof Szmatłoch, gitarzysta i wokalista Tomasz Kierejsza oraz pianista Krzysztof Filipkowski. Wszyscy muzycy związani są z zespołem The Brakeout, współpracowali z m.in.: Taj Mahal, Free Acoustic Band, After Blues, Free Blues Band czy z grupą Dreszcz. Radio Akadera jest patronem medialnym wydarzenia. (hp)