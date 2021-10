Koncert Levi w ramach cyklu Blues Fama

Październik 13, 2021

fot. Patrycja Roman fot. Patrycja Roman

Tego wydarzenia miłośnicy bluesa nie mogą przegapić. W czwartek (14.10) w ramach Blues Famy zagra Levi.

Muzyka zespołu to efekt połączenia odmiennych wrażliwości muzycznych. Najbliższy jest im blues, lecz nie boją się eksperymentu, co sprawia że każde spotkanie z nimi jest muzycznym zaskoczeniem, bowiem nigdy nie wiadomo co wyniknie z ich zabawy muzyką.

Zespół po roku działalności został odnotowany w ogólnopolskim rankingu Blues Top jako „odkrycie roku”. Na koncertach zaskakują bardzo umiejętnym dozowaniem emocji. Potrafią być liryczni i bardzo energetyczni.

Początek koncertu o 20.00. Wydarzeniu patronuje Radio Akadera. Bilety dostępne są tutaj. (mt)