Kolumna rowerzystów przejedzie przez wiadukt Dąbrowskiego

21 kwietnia, 2023

Białostocka Masa Krytyczna, mat. org. Białostocka Masa Krytyczna, mat. org.

Po dwóch miesiącach przerwy na ulice miasta powraca Białostocka Masa Krytyczna. Tradycyjnie rowerzyści spotkają się w ostatni piątek miesiąca, czyli 28 kwietnia o 18:00 za ratuszem na Rynku Kościuszki.

Trasa przejazdu nie jest przypadkowa.

– Głównym celem tego przejazdu będzie pokręcenie się wokół wiaduktu na ul. Dąbrowskiego – mówi Konrad Matuk, organizator Białostockiej Masy Krytycznej. – Wiadukt jest głównym skrzyżowaniem miasta i jest tam najwięcej ruchu, a infrastruktura rowerowa jest tam szczątkowa, nie ma ciągłości i trudno nią dojechać w jakiejkolwiek sensownej relacji.

Stowarzyszenie Rowerowy Białystok napisało petycje do prezydenta miasta, ale propozycje rozwiązań komunikacyjnych nie zyskały przychylności włodarzy.

Organizatorzy, poza zwróceniem uwagi na trudne miejsca do pokonania jednośladem w mieście, mimo wszystko propagują rower jako środek transportu. Jest to też okazja do fajnego spędzenia czasu.

– Przejazd jest przyjazny rodzicom z dziećmi, całym rodzinom i wszystkim, którzy jeżdżą nie tylko sportowe, ale też transportowo. Masa jedzie ze średnią prędkością około 14 km/h. Jest to fajna impreza podczas, której można zobaczyć miasto z innej perspektywy, ponieważ jedziemy standardowymi pasami ruchu, nie trasami dla rowerów i w obstawie policji – dodaje Konrad Matuk.

Pierwsza masa krytyczna w Białymstoku odbyła się w 2003 roku. W sezonie letnim bierze w niej udział nawet 200 rowerzystów. (hk)