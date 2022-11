Kolorowe czapki dla chorych dzieci szyją osadzone w białostockim areszcie

Listopad 18, 2022

Akcja „Czpaki od serca", fot. Hanna Kość

Kilkadziesiąt kolorowych czapek trafi do dzieci z oddziału onkologicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Szyją je kobiety osadzone w Areszcie Śledczym w Białymstoku w ramach akcji „Czapka od serca”.

Inicjatywa nie jest nowa.

– My nie jesteśmy prekursorami w tym zakresie, robione to już było w innych jednostkach w Polsce – mówi ppor. Kamil Glanowski, rzecznik prasowy Aresztu Śledczego w Białymstoku. – W Warszawie wykonywali to we współpracy z Fundacją Ronalda McDonalda. My robimy to z Fundacją Katryńskich, która współpracuje z tą Fundacją Ronalda McDonalda. W naszym areszcie jest to nowy projekt, ale weszliśmy w niego chętnie.

Kilkanaście kobiet zajmuje się dzierganiem czapek od dwóch miesięcy.

– Jest to bardzo czasochłonne, jedna czapka zajmuje około 1,5 godziny, może nawet więcej. Nie umiałam szyć, nauczyłam się dopiero tutaj. Myślałam, że to będzie łatwiejsze, ciężko było się nauczyć. Teraz jak już umiem, to bardzo przyjemnie się to robi. Bardzo się cieszę, że mogę pomóc i pomyśleć o innych, a nie tylko o sobie – mówi Monika, osadzona w białostockim areszcie.

Wychowawczyni z aresztu również uważa, że jest to dobra inicjatywa.

– To jest zabicie czasu wolnego i forma spędzenia czasu wolnego inna niż pobyt w celi mieszkalnej. Osadzone mówią, że to na szczytny cel. Są zadowolone, że mogą pomóc, tym bardziej chorym dzieciom – zapewnia mjr Anita Olejksiejuk, starszy wychowawca Aresztu Śledczego w Białymstoku.

Kolorowe czapki zostaną przekazane dzieciom w przyszłym tygodniu. (hk)