Koło Młodych Demokratów potępia podwyżki cen biletów PKP

Styczeń 20, 2022

źródło: Młodzi Demokraci

Młodzi Demokraci apelują o zniesienie podwyżki cen biletów PKP. Mówią wprost: „Nie stać nas na to”.

Od tygodnia obowiązują nowe, wyższe ceny biletów. I tak na przykład za bilet z Białegostoku do Warszawy trzeba zapłacić o 5 złotych więcej.

– Cena biletu z Białegostoku do Warszawy po 13 stycznia wzrosła z 30 zł do 34,50 zł. Optymizmem nie napawają też ceny biletów w regionie. I tak koszt biletu z Białegostoku do Augustowa to wzrost z 13,90 do 16 zł, a na trasie Białystok –Suwałki to wzrost z 14,90 do 17,10 zł. Podwyżki wprowadzono w okresie, kiedy większość regionów przygotowuje się na ferie – apelują Młodzi Demokraci.

Ponadto zlikwidowano Bilet Weekendowy, a na niektórych trasach wycofano Bilet Taniomiastowy.

– Podróżowanie pociągami powoduje 3x mniejszą emisję CO2, a wraz ze wzrostem kosztów o 15% młodzi Polacy będą coraz rzadziej korzystać z pociągów – mówi Dagmara Benecka z Koła Młodych Demokratów.

Młodzi Demokraci przekazali do władz apel o zniesienie podwyżki cen biletów, a także zapowiedzieli złożenie stosownych pism do władz samorządowych i dyrekcji PKP. (mt)