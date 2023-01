Kolejni uczniowie z regionu docenieni przez Ministra Edukacji i Nauki

Styczeń 19, 2023

Źródło: 2LOTV

36 uczniów i absolwentów szkół średnich z województwa podlaskiego otrzymało stypendia Ministra Edukacji i Nauki za rok szkolny 2021/2022.

3 tysiące złotych to forma podziękowania, docenienia i zachęta do zdobywania dalszych sukcesów w nauce i sporcie.

– Stypendia Ministra Edukacji i Nauki są przeznaczone dla uczniów, którzy osiągają najlepsze wyniki, ale mają również bardzo dobre wyniki w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. I to jest prestiżowa nagroda dla najlepszych z najlepszych, stąd tylko kilkadziesiąt osób w regionie – mówi Dariusz Piontkowski, Wiceminister Edukacji i Nauki.

Większość stypendystów to uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.

– To 20 uczniów bardzo mądrych, zdeterminowanych i chętnych do nauki, którzy lubią się uczyć – podkreśla Dariusz Bossowski, dyrektor II LO w Białymstoku. – To jest w obecnych czasach bardzo fajne, że nauka i rozwijanie pasji może sprawiać przyjemność. Jestem bardzo z nich dumny i cieszę się, że uczniowie będą mogli pieniądze przeznaczyć na swoje zainteresowania i pasje.

Stypendyści czują się docenieni, ponieważ kryteria otrzymania nagrody były wysokie. Są to laureaci międzynarodowych olimpiad, finaliści olimpiad ogólnopolskich przedmiotowych lub sportowcy z osiągnięciami na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim. (hk)

Ze stypendystami rozmawiała Hanna Kość: