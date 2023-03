Kolejni terytorialsi powołani do służby w 1 Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej

13 marca, 2023

Źródło: 1PBOT Źródło: 1PBOT

Ponad 80 ochotników zostało powołanych do służby w 1 Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Wśród ochotników są osoby zarówno bez przeszkolenia wojskowego, jak również byli żołnierze zawodowi oraz funkcjonariusze służb mundurowych.

To już drugie w tym roku powołania, kolejne zaplanowane są jeszcze w maju, czerwcu, wrześniu i grudniu.

Ponad to blisko pół tysiąca żołnierzy 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej przeszło szkolenia rotacyjne. Żołnierze 11 batalionu lekkiej piechoty w Białymstoku uczyli się procedury Call For Fire, czyli wzywanie wsparcia ogniowego. Do treningu, jako symulator, wykorzystana została gra komputerowa. Natomiast grupa żołnierzy z 13 batalionu lekkiej piechoty w Łomży przeszła szkolenie teoretyczne oraz praktyczne z obsługi dronów. (hk)