Kolejni artyści mają swoje tabliczki w białostockiej Alei Bluesa. Odkryto cztery nowe nazwiska

Wrzesień 19, 2021

fot. Jerzy Doroszkiewicz fot. Jerzy Doroszkiewicz

Cztery nowe tabliczki odsłonięto w Alei Bluesa w Białymstoku. Od kilkunastu lat wydarzenie to rozpoczyna Polski Dzień Bluesa w stolicy Podlasia.

– W tym roku na Alei Bluesa pojawiły się cztery nowe tabliczki. Są to; Wojciech Karolak – wybitny muzyk, który niestety w tym roku od nas odszedł (23.06). Głównie jest kojarzony z jazzem, ale bluesa też bardzo, bardzo kochał i często go grał. Jest postacią bardzo charakterystyczną, trudno będzie go zastąpić. Pojawili się osobiście; Krzysztof Ścierański, muzyk głównie kojarzony z jazzem, ale też artysta, który zagrał tysiące koncertów bluesowych. Krzysztof Głuch – wybitny, śląski muzyk, całe swoje życie związany z bluesem i Jerzy Styczyński, gitarzysta zespołu Dżem. Tabliczki odsłoniliśmy po raz czternasty – mówił Konrad Sikora z Fundacji M.I.A.S.T.O Białystok.

Po odkryciu tabliczek, w kawiarni Fama zagrali bohaterowie uroczystości, Jerzy Styczyński, gitarzysta grupy Dżem oraz zespół Czarny Pies, gdzie na basie grał Krzysztof Ścierański a na pianinie elektrycznym Krzysztof Głuch. (jd/ea)