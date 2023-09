Kolejne czternastki na dniach trafią do uprawnionych

12 września, 2023

W tym tygodniu ZUS wypłaci kolejne czternastki. Otrzyma je niemal 70 tys. osób, których termin płatności świadczenia podstawowego przypada na 15. dzień miesiąca. Kwota wypłaconych świadczeń wyniesie przeszło 150 mln złotych.

– Licząc wszystkich uprawnionych, którzy otrzymali już czternastą emeryturę 1, 5, 6 i 10 września oraz tych, którzy otrzymają ją do 15 września, białostocki oddział ZUS wypłaci ponad 133,5 tys. czternastek, na łączną kwotę ok. 310,6 mln złotych – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik ZUS.

Kolejne terminy wypłat to 20 i 25 września. Ostanie czternastki ZUS wypłaci pod koniec września osobom, pobierającym zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, których termin płatności świadczenia za wrzesień przypada na 1 października.

Czternastki wypłacane są z urzędu, nie trzeba składać żadnego wniosku. Otrzymają je osoby, które na 31 sierpnia miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych np. emerytury, renty, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy świadczenia rodzicielskiego Mama 4 plus. Czternastki nie otrzymają osoby, których prawo do tych świadczeń będzie zawieszone np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania oraz osoby z emeryturą, czy rentą wyższą niż 5500 złotych brutto. (mt)