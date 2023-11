„Kocham i nienawidzę” – Małgorzata Bogdańska i Marek Koterski w Nie Teatrze

28 listopada, 2023

W magicznej atmosferze Nie Teatru, 2 grudnia odbędzie się wyjątkowy koncert, który połączy w sobie intymność, emocje i muzyczne doznania.

„Kocham i nienawidzę” to nie tylko koncert a capella, to także spektakl i performens, który zaprezentują zakochani grafomani, czyli znane filmowe małżeństwo – Małgorzata Bogdańska i Marek Koterski. Aktorka i reżyser, para nie tylko w życiu prywatnym, ale także na scenie, postanowili podzielić się z publicznością swoją słowno-wokalną wypowiedzią o uczuciach, życiu i tym, co ich jako twórców i widzów porusza. „Kocham i nienawidzę” to niezwykłe spotkanie z dźwiękami, które wypełnią przestrzeń Nie Teatru. Duet małżeński „Zakochani grafomani” zaprezentuje 11 piosenek do tekstów Marka Koterskiego, które nabierają życia dzięki muzyce Andrzeja Korzyńskiego, Arka Grochowskiego, Małgorzaty Bogdańskiej i samego Marka Koterskiego. To unikalna okazja, by doświadczyć ich twórczej symbiozy na żywo. (hp)