Kino pod gwiazdami. BOK zaprasza na pierwszy pokaz w plenerze

Lipiec 3, 2020

Pokazem z cyklu „Amerykański Film Reklamowy” rozpoczną się w piątek (03.07) letnie seanse filmów przy Białostockim Ośrodku Kultury. Z racji epidemii koronawirusa na pokaz będzie mogła wejść ograniczona liczba widzów.

Widzowie będą mogli obejrzeć zestaw filmów reklamowych wyróżnionych przez prestiżowe Stowarzyszenie Niezależnych Producentów Reklamowych (AICP) i włączonych do kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku (MoMA).

To – jak przekonują organizatorzy pokazu – szansa zobaczenia współczesnej Ameryki w nietypowy sposób. Oto życie codzienne Amerykanów, z perspektywy produktów i usług, których używają. Oto ich troski i obawy, łącznie z nawiązaniami do ruchu Me Too (film animowany „Survivors Story”) i do niestabilnej sytuacji politycznej w różnych częściach świata (kampania New York Timesa). Oto wezwania do wspólnego działania na rzecz młodzieży (film “Witamy w Global Girls Alliance”, zrealizowany dla Fundacji Obamy przez Moxie Pictures), w którym wystąpiła Michelle Obama, żona byłego prezydenta USA, która angażuje się w działania prospołeczne.

Zobaczymy nowe prace takich reżyserów jak: Spike Jonze, David Shane, Martin de Thurah, Errol Morris, Steve Miller, Randy Krallman, a także film „Seven Worlds” nakręcony dla marki Hennessy przez supergwiazdę – Ridleya Scotta. Jak zwykle mamy tu do czynienia z perfekcyjną pracą z obrazem i dźwiękiem oraz zaawansowanymi efektami specjalnymi.

Na seans pod hasłem „Amerykański Film Reklamowy 2019 Sztuka i technika” organizatorzy zapraszają w najbliższy piątek (03.07) o 22.00 na plac przy Białostockim Ośrodku Kultury. Wstęp jest wolny. (mt/mc)