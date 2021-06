Kilkunastu uczniów liceów otrzymało indeksy na PB. Finał „Matematyki stosowanej”

Czerwiec 15, 2021

12 indeksów na wybrane kierunki Politechniki Białostockiej wręczono, podczas gali finałowej, laureatom konkursu „Matematyka stosowana”. Inicjatywę po raz szósty zorganizowało Centrum Popularyzowania Matematyki Signum.

Do udziału w tegorocznej edycji konkursu zgłosiły się 32 dwuosobowe drużyny ze szkół średnich. Na początku uczniowie musieli rozwiązać zadania. Następnie finaliści spotkali się na kampusie Politechniki Białostockiej, by w laboratoriach rozwiązywać zadania praktyczne. Natomiast 12 osób, które uzyskały najwyższe wyniki odebrały indeksy na uczelnię.

„Matematyka Stosowana” to konkurs organizowany przez Politechnikę Białostocką od lat i cieszący się nie słabnącą popularnością – mówiła dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prof. PB, Prorektor ds. Kształcenia Politechniki Białostockiej. – Naszej uczelni zależy na tym, żeby promować matematykę wśród uczniów szkół średnich. Chcemy wykorzystywać potencjał tych młodych ludzi i mam nadzieję, że uczestnicy konkursu, już jako nasi studenci, będą czuć się na Politechnice Białostockiej bardzo dobrze. Dzięki konkursowi mieli możliwość, by poznać ją od środka.

Najlepsi w matematyce stosowanej okazali się uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Na podium stanęli też młodzi matematycy z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej i VI LO w Białymstoku.

W konkursie zależy nam najbardziej na pokazaniu praktycznej strony matematyki. Matematyka to nie tylko liczenie słupków, czy rozwiązywanie zadań z książki. To jest nasza rzeczywistość, w której żyjemy. Matematyka jest wspaniałym narzędziem do rozwiązania problemu technicznego, inżynierskiego, architektonicznego. Dzięki temu, że jesteśmy uczelnią techniczną – na której funkcjonuje sześć wydziałów, reprezentujących różne dziedziny i dyscypliny nauki – możemy doświadczyć matematyki w różnym wydaniu – wyjaśnia dr inż. Rajmund Stasiewicz z Wydziału Informatyki, przewodniczący komisji konkursowej.

Oprócz indeksów laureaci oraz osoby wyróżnione otrzymały nagrody rzeczowe. (ea)

Relacja Eweliny Andrzejewskiej