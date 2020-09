Kilkunastu pracowników Teatru Dramatycznego otrzymało odznaczenia wojewódzkie

Wrzesień 13, 2020

źródło: wrotapodlasia.pl źródło: wrotapodlasia.pl

Pracują na scenie, w pracowniach, za kulisami. Łączy ich to, że tworzą teatr. Marszałek przyznał Odznaki Honorowe Województwa Podlaskiego piętnastu pracownikom Teatru Dramatycznego w Białymstoku.

Odznaczenia otrzymały m.in. aktorki Justyna Godlewska – Kruczkowska oraz Monika Zaborska przed premierą „Pensjonatu Pana Bielańskiego”.

– Chciałbym przede wszystkim Wam bardzo serdecznie pogratulować, ale też podziękować, bo stworzyliście taką atmosferę w tym miejscu, że Teatr Dramatyczny stał się wizytówką nie tylko naszego miasta, ale całego województwa. Jestem z Was dumny i dumni są z Was mieszkańcy regionu. Odznaka Honorowa Województwa Podlaskiego to dowód uznania nie tylko kapituły, ale przede wszystkim dowód uznania dla Waszych osiągnięć, Waszych sukcesów właśnie mieszkańców naszego województwa i tego Wam serdecznie gratuluję – mówił marszałek Artur Kosicki.

Odznaka Honorowa Województwa Podlaskiego przyznawana jest od 2006 r. osobom, które całokształtem działalności publicznej, społecznej i zawodowej przyczyniły się do promocji i rozwoju regionu.

Ponadto podczas uroczystości pożegnano odchodzących na emeryturę dwoje aktorów Dramatycznego – Jolantę Borowską i Franciszka Utko. (źródło: wrotapodlasia.pl, red. ea/mc)

Odznaki Honorowe Województwa Podlaskiego otrzymali:

Johann Kerscher – za promocję Województwa Podlaskiego za granicą,

Maria Janina Sienkiewicz – za działalność charytatywną na rzecz społeczności Województwa Podlaskiego,

Edward Dec – za propagowanie i rozwój kultury fizycznej w Województwie Podlaskim,

Andrzej Turowski – za działalność społeczną na rzecz społeczności lokalnej,

Alicja Andrulewicz – za pracę na rzecz kultury w Województwie Podlaskim,

Władysław Trusiewicz – za pracę na rzecz kultury Województwa Podlaskiego,

Jarosław Adam Mirończuk – za pracę na rzecz kultury Województwa Podlaskiego,

Wiesława Perkowska – za wzorową pracę na rzecz kultury Województwa Podlaskiego,

Adam Małkiewicz – za wzorową pracę na rzecz kultury Województwa Podlaskiego,

Jerzy Józef Taborski – za wzorową pracę na rzecz kultury Województwa Podlaskiego,

Sławomir Karolkiewicz – za wzorową pracę na rzecz kultury Województwa Podlaskiego,

Bożena Rutkowska – za wzorową pracę na rzecz kultury Województwa Podlaskiego,

Monika Zaborska – za promocję kultury Województwa Podlaskiego,

Justyna Godlewska-Kruczkowska – za promocję kultury Województwa Podlaskiego,

Jolanta Bukłaho-Kalinowska – za wzorową pracę na rzecz kultury Województwa Podlaskiego.