Kilkanaście tysięcy bonów turystycznych trafiło do Podlasian

Sierpień 19, 2020

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał już niemal 16 tys. bonów dla mieszkańców województwa podlaskiego. To jedynie 14 proc. ze 113 tys. wszystkich uprawnionych w naszym regionie.

W całym kraju za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Polacy aktywowali już ponad 716,5 tys. bonów turystycznych na kwotę ok. 614,5 mln zł. Do tej pory wykonano około 143 tys. płatności bonami na łączną kwotę ok. 99,9 mln zł.

– Klient, który chce skorzystać z możliwości uregulowania rachunku bonem może płacić wielokrotnie aż do wyczerpania środków. Podmiot turystyczny nie ma dostępu do informacji o saldzie bonu. Jednak podczas transakcji kwota dostępna w ramach bonu będzie weryfikowana. Jeśli nie wystarczy na pokrycie kosztów usługi, pobierający opłatę otrzyma informację, że transakcja nie może być zrealizowana. Natomiast osoba uprawniona do bonu otrzyma sms-em wiadomość o odrzuceniu transakcji i saldzie bonu. W takiej sytuacji można jeszcze raz wprowadzić kwotę, która odpowiada wysokości dostępnych środków, a różnicę dopłacić gotówką lub przelewem – mówiła rzecznik podlaskiego oddziału ZUS w Białymstoku Katarzyna Krupicka.

Posiadacz bonu może również na bieżąco sprawdzić saldo dostępnych środków na PUE ZUS. Bonem można zapłacić już u niemal 16 tys. zarejestrowanych podmiotów turystycznych. (ea/mc)