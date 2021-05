Kilkanaście milionów złotych otrzymają samorządy na remont dróg w Podlaskiem

Maj 24, 2021

Ponad 13 mln zł z ministra infrastruktury trafi do samorządów w Podlaskiem na inwestycje drogowe – poinformował szef Prawa i Sprawiedliwości w regionie Dariusz Piontkowski.

Wsparcie finansowe otrzymają trzy miasta: Białystok, Łomża i Suwałki, a także powiaty: augustowski, białostocki, bielski i grajewski

– Może nie są to duże kwoty, gdy porównamy je z sumami przeznaczonymi na budowę najważniejszych tras ekspresowych tj; Via Baltica czy Via Carpatia, ale są to pieniądze, które umożliwiają poszczególnym samorządom za zakończenie istotnych, z lokalnego punktu widzenia, skrzyżowań, dróg, przepustów i mostów – mówi szef PiS-u w Podlaskiem Dariusz Piontkowski.

Białystok otrzyma pieniądze na remont nawierzchni fragmentu drogi krajowej 19 na Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego. (ea)