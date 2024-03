Kawiarnia naukowa o pięknie AI

12 marca, 2024

O pięknie AI będzie kolejna kawiarnia naukowa organizowana przez Politechnikę Białostocką. Tym razem to wydarzenie współtowarzyszące obchodom Dnia liczby pi, czyli odbędzie się 14 marca na Wydziale Informatyki i będzie dotyczyć sztucznej inteligencji.

W pierwszej części dr inż. Magdalena Topczewska z Wydziału Informatyki opowie o fascynującym świecie tworzenia obrazów przy pomocy sztucznej inteligencji. Będzie też debata na temat kształcenia w dobie nowoczesnych technologii.

– Będziemy mówić o takiej generatywnej sztucznej inteligencji, czyli tak zwanej sztucznej inteligencji, która może pomagać generować czy budować różnego rodzaju treści, treści tekstowe, treści graficzne, a także takie treści bardziej zaawansowane. I tutaj będziemy mówić o fotografii. Natomiast będzie też o wykorzystaniu tej generatywnej sztucznej inteligencji w edukacji, czyli w zasadzie w kształceniu, bo to jest po prostu narzędzie od którego nie uciekniemy. Tylko niestety to oznacza, że będziemy musieli też myśleć o zmianach sposobów weryfikacji wiedzy. Niektóre szkoły czy uniwersytety starają się już jakoś to regulować – mówi dr inż. Paweł Tadejko z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej, który poprowadzi dyskusję.

Najbliższa kawiarnia naukowa odbędzie się w czwartek (14.03) o 17:00 w sali 218 na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. W drugiej części, czyli debacie na temat kształcenia w dobie nowoczesnych technologii można wziąć udział również online. (hk)

Z dr inż. Pawłem Tadejko z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej rozmawiała Hanna Kość: