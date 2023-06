Kąpiel leśna na wyciągnięcie ręki w Lesie Antoniukowskim

8 czerwca, 2023

Ścieżka „Terapia lasem", fot. Hanna Kość

W Lesie Antoniukowskim, obok ronda z ulicą Świętokrzyska i gen. Maczka, powstała ścieżka o nazwie „Terapia lasem”, dzięki której możemy nauczyć się obcować z naturą tak, aby czerpać korzyści zdrowotne.

Jest to około 3 kilometrowa trasa, na której znajduje się kilkanaście tablic z ćwiczeniami, ciekawostkami i badaniami naukowymi dotyczącymi uzdrawiającej mocy lasu.

– Są tam ćwiczenia, które mówią nam jak zaktywizować zmysły, których nie używamy chodząc po lesie na co dzień, albo używamy ich rzadko – mówi dr Katarzyna Simonienko, psychiatra i terapeuta kąpieli leśnych, która jest współautorką trasy. – Pierwsza sprawa to zmysł dotyku i węchu. Druga sprawa mówi o naszej uważności i naszym oddychaniu. Trzecia sprawa dotyczy zwracania uwagi na relacje, czyli, że nie tylko wchodzimy do lasu sobie pooglądać, ale uczestniczymy w skomplikowanym, harmonijnym ekosystemie i nijako bierzemy w nim udział. Jest też trochę takich informacji technicznych co nas w tym lesie wspiera, jeśli chodzi o zdrowie.

Przebywanie w lesie kojąco wpływa na naszą psychikę, odstresowuje i wycisza. Nie trzeba wyruszać głęboko w las, aby odczuć te pozytywne aspekty. Dobre do kąpieli leśnych są również lasy miejskie i parki.

– Są tam dźwięki dla nas kojące, więc słychać tam ptaki, szmer liści, przy okazji są te wszystkie substancje terpenowe, które są dla nas bardzo wspierające, są również bodźce wizualne i dotykowe. Taka kąpiel leśna nawet w lesie miejskim jest pełnowartościowa o każdej porze roku, dla każdej grupy wiekowej, bez względu na płeć i im częściej tym lepiej, jeśli nie zakłóca nam to codziennego funkcjonowania – dodaje Katarzyna Simonienko.

Badania mówią, że nawet dwugodzinne przebywanie w lesie może wpłynąć na obniżenie ciśnienia krwi, poprawia odporność, zwiększa próg bólu czy obniża poziom kortyzolu i adrenaliny, czyli hormonu stresu.

Więcej na antenie Radia Akadera o kąpielach leśnych opowiada Katarzyna Simonienko w audycji „Lasonurkowanie” w każdy czwartek o 10:15. (hk)