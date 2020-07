Kampania prezydencka w Podlaskiem. Budka promuje Trzaskowskiego. Duda z ponowną wizytą

Lipiec 7, 2020

Kampania przed wyborami prezydenckim wchodzi w ostateczną fazę. O tym kto zostanie głową państwa zdecydujemy w najbliższą niedzielę.

Dlatego przedstawiciele, dwóch największych partii politycznych w Polsce, wykorzystują każdą chwilę, aby promować swoich kandydatów. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka odwiedził województwo podlaskie oraz Białystok. Podczas wizyty przekonywał, że Rafał Trzaskowski jest osobą, która postrzega rozwój Polski poprzez samorządy i współpracę z nimi.

– Potrzebujemy prezydenta, który wie, że podstawą Polski i tego wielkiego sukcesu ostatnich 30 lat jest właśnie samorząd. To ludzie, którzy są wybierani tu na dole i najlepiej zarządzają swoimi małymi ojczyznami. Samorząd to również odpowiednie zasady finansowania. Jasno trzeba powiedzieć, że tylko Rafał Trzaskowski gwarantuje inne podejście do spraw samorządowych – dodawał Borys Budka.

Ponownie województwo podlaskie odwiedził prezydent Polski Andrzej Duda, który ubiega się o reelekcję. Swoją wizytę zaczął od Suwałk i Augustowa. Następnie o 17.00 pojawi się na festynie produktów regionalnych w Tykocinie, a o 20.00 spotka się z mieszkańcami Łomży. (ea/mc)