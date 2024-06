Już ruszyły zapisy na 6. edycję biegu OnkoRun

28 czerwca, 2024

OnkoRun, mat. org. OnkoRun, mat. org.

„Wrzucamy 6. bieg” to hasło tegorocznego szóstego już biegu OnkoRun, który organizowany jest z myślą o chorych na raka.

To wspólna inicjatywą Białostockiego Centrum Onkologii i działającego przy nim Stowarzyszenia do Walki z Rakiem.

– Będziemy promować zdrowie, promować onkologię, jako chorobę potencjalnie uleczalną, bo ten bieg pokazuje, że z chorobą tą można walczyć, bo biorą w nim udział nasi pacjenci, nasi ozdrowieńcy, którzy wygrali z rakiem – Piotr Skalij, lekarz onkolog kliniczny, przewodniczący Stowarzyszenia do Walki z Rakiem. – Przede wszystkim promujemy profilaktykę, czyli ruch, jako jeden z podstawowych elementów profilaktyki przeciwnowotworowej.

OnkoRun integruje pacjentów onkologicznych, ich rodziny, personel medyczny szpitala oraz pasjonatów zdrowego i aktywnego trybu życia.

– Mamy trzy dystanse do wyboru. 2,5 km to jest spacer pacjentów onkologicznych z personelem, tak żeby wyjść poza szpital. 10 km i 5 km to już trasy dla biegających. Zapisy na bieg już ruszyły. Można nas znaleźć na funpagu OnkoRun – mówi Magdalena Matejczuk z Fundacji Tworzywa, współorganizator wydarzenia.

OnkoRun odbędzie się 14 września w Supraślu. Zapisy są stronie internetowej wydarzenia. (hk)