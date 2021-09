Jubileusz Fundacji na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej

Wrzesień 21, 2021

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Fundacja na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej istnieje już 20 lat. Z tej okazji w najbliższy piątek (24.09) organizuje uroczystą galę podsumowującą dwie dekady działalności.

– 20 lat to piękny czas dla Fundacji. Mamy co opowiadać, mamy czym się pochwalić. To też jest czas na podziękowania, na gratulacje i na tę radość, że mogliśmy także my członkowie w życiu Fundacji uczestniczyć – mówi Marta Tomiczek, członek zarządu Fundacji.

Zadaniem Fundacji jest wspieranie rozwoju badań naukowych oraz upowszechnianie ich wyników, a także działanie na rzecz społeczności akademickiej miedzy innymi poprzez działalność kulturalną, rozrywkową sportową i rekreacyjną.

– Fundacja daje możliwości, żeby w sposób bardzo profesjonalny i bardzo przyjazny realizować swoje cele i myślę, że tu studenci by mogli powiedzieć, że też i marzenia. Bo gdy mają jakiś pomysł, to zwracają się do zarządu Fundacji. I my wyciągamy im pomocną dłoń, też dzieląc się swoim doświadczeniem – dodaje Marta Tomiczek.

Fundacja współpracuje także z uczelniami, lokalnymi i krajowymi przedsiębiorstwami, jak również instytucjami sektora publicznego. Realizuje projekty, których odbiorcami jest nie tylko społeczność akademicka, ale również mieszkańcy Białegostoku i województwa podlaskiego.

Uroczysta gala z okazji Jubileuszu 20-lecia Fundacji, odbędzie się w najbliższy piątek (24.09) o godz. 18:00 w Hotelu Silver przy ul. Mikołaja Kopernika 97 w Białymstoku. W jej programie jest m.in. wręczenie statuetek oraz pamiątkowych medali, prezentacja filmu podsumowującego dwudziestolecie działalności Fundacji oraz wystąpienia jej partnerów. (mt)

Z Martą Tomiczek i Tomaszem Buczkowiczem z zarządu Fundacji na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej rozmawiała Julitta Grzywa: