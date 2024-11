Jubileusz 75-lecia Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej

22 listopada, 2024

Jubileusz 75-lecia Wydziału Mechanicznego, fot. Dariusz Piekut Jubileusz 75-lecia Wydziału Mechanicznego, fot. Dariusz Piekut

Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej to jeden z najstarszych i najbardziej zasłużonych wydziałów uczelni. W piątek (22.11) odbył się jubileusz 75-lecia, w którym uczestniczyli studenci i pracownicy, władze uczelni, a także władze miasta i województwa.

Aktualnie na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej studiuje blisko 1000 studentów.

– To jest już właściwie pełna interdyscyplinarność, mieszanka nauk mechaniki, konstrukcji, technik wytwarzania, ale też elektroniki i informatyki – mówi prof. Michał Kuciej, dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej. – Można to w pewnym sensie podsumować też słowem mechatronika, jako jeden z naszych koronnych właściwie kierunków na tym wydziale, obok automatyki i robotyki oraz naszej tradycji, czyli mechaniki i budowy maszyn.

Wydział Mechaniczny ściśle współpracuje z przemysłem, co pomaga tworzyć nowe technologie.

– Mamy ogromne doświadczenie i ogromne sukcesy, jeśli chodzi o najróżniejsze maszyny, czy to do zbioru zielonki, czy też maszyny do odśnieżania czy też do rozdrabnia betonu i recyklingu, także robimy bardzo dużo, ale wiemy, że technologia rozwija się, świat się rozwija i my chcemy za nim nadążać i chcemy w tym pomagać naszym przedsiębiorcom – podkreśla prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej.

Ważnym elementem konferencji jubileuszowej była prezentacja historii Wydziału Mechanicznego. Był też czas na podsumowania, ale i plany na przyszłość. (hk)

Relacja Hanny Kość z jubileuszu 75-lecia Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej: