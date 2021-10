Jubileusz 70-lecia Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej

Październik 25, 2021

fot. Gabriela Kościuk/Politechnika Białostocka fot. Gabriela Kościuk/Politechnika Białostocka

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku świętuje jubileusz 70-lecia. Z tej okazji odbyło się (25.10) uroczyste posiedzenie Rady Wydziału, które zgromadziło pracowników uczelni, absolwentów, przedsiębiorców.

W programie było też m.in. zwiedzanie laboratoriów, których WBiNoŚ ma aż ponad 100. Choć to nie jedyna liczba, którą przy okazji jubileuszu, władze wydziału wymieniają; to m.in. 11 kierunków studiów, 180 nauczycieli akademickich, w tym 20 profesorów tytularnych, 40 doktorów habilitowanych, 100 doktorów, 11 katedr, 15 kół naukowych. Wydział kształci prawie 2 tysiące studentów, a ukończyło go już około 20 tysięcy absolwentów.

– Do tej pory wypromowaliśmy ponad 20 tysięcy absolwentów, głównie inżynierów, którzy obecni są nie tylko na budowach, ale chociażby w instytucjach administracji państwowej. To jest bardzo istotne, w kształceniu kolejnych pokoleń, bo bez wsparcia przedsiębiorców, firm bylibyśmy w bardzo trudnej sytuacji, jeśli chodzi o praktyki, staże studenckie, szkolenia. Otoczenie społeczno-gospodarcze pomaga nam w kształceniu przyszłych kadr, ale wpływa też na naszą pozycję w rankingach – mówi dziekan prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk.

Rektor Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB podkreśla, że współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym jest jednym z kluczowym elementów w kształceniu przyszłych inżynierów.

– Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku, choćby ze względu na swoją różnorodność naukową i aż trzy dyscypliny naukowe na wydziale, realizuje projekty we współpracy z bardzo szerokim otoczeniem społecznym, gospodarczym i również partnerami zagranicznymi. Wśród przedsiębiorców są absolwenci wydziału, którzy mimo, że ukończyli studia, czasami nawet dziesiątki lat temu, bardzo chętnie utrzymują z nami kontakt i jest to współpraca bardzo aktywna (…) W funkcjonowaniu wydziału też bardzo ważny jest udział Rady Programowej, w skład której wchodzą przedsiębiorcy. Rada uczestniczy w kształtowaniu programu studiów oraz całego profilu wydziału – dodawała rektor.

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku zajmuje ponad 1/3 Politechniki Białostockiej. (ea)