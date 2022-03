Jeszcze tylko przez pół roku można płacić bonem turystycznym

Marzec 28, 2022

źródło: ZUS w Białymstoku źródło: ZUS w Białymstoku

Chociaż bon turystyczny można było uruchomić 1 sierpnia 2020 roku, to nie wszyscy mieszkańcy województwa podlaskiego z niego skorzystali. Na aktywację wciąż czeka 37 tys. bonów.

– Bon turystyczny to 500 zł na jedno dziecko, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością 1000 zł. Przysługuje rodzicom, którzy mieli prawo do świadczenia wychowawczego 500 plus w momencie wejścia w życie przepisów o bonie, a także jeśli nabyli do niego prawo między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r. – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Bonem można zapłacić np. za kolonie, obóz dziecka, wycieczkę, czy weekendowy wyjazd. Ważne, aby płatności bonem były za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane w Polsce przez podmioty wpisane na listę prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną

– Rodzice z naszego regionu, mimo tego, że w 70 proc. bon aktywowali, to jednak nie do końca z niego skorzystali. Do wykorzystania, choćby częściowego pozostało jeszcze w bonach ponad 52 mln zł. Na 122 tys. przygotowanych bonów, wykorzystanych co do złotówki jest jedynie 45 tys. Wciąż blisko 40 tys. bonów aktywowanych nie została wykorzystana w całości, a 30 proc., czyli 34 tys. bonów, nie zostało jeszcze aktywowanych – dodaje rzeczniczka.

Bon będzie aktywny do końca września.

Rodzice, którzy jeszcze nie uruchomili bonu, mogą to zrobić na Platformie Usług Elektronicznych ZUS w zakładce „Ogólny”. W menu bocznym trzeba wejść w zakładkę „Polski Bon Turystyczny”, a następnie „Mój bon”. Po potwierdzeniu swoich danych i aktywacji bonu rodzic otrzymuje specjalny kod, który należy pokazać podczas dokonywania płatności bonem. (ea)