Jest umowa na dofinansowanie dokończenia „Trasy Wschodniej” Suwałk

9 marca, 2023

Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz podpisał umowę na finansowanie inwestycji z wiceministrem Rafałem Weberem, źródło: UM Suwałki Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz podpisał umowę na finansowanie inwestycji z wiceministrem Rafałem Weberem, źródło: UM Suwałki

Suwałki otrzymają 20 mln złotych rządowej dotacji na ostatni z odcinków tzw. „Trasy Wschodniej”. W sumie budowa wewnętrznej obwodnicy miasta będzie kosztować 40 mln złotych.

Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz podpisał umowę na finansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z wiceministrem Rafałem Weberem.

Miasto rozstrzygnęło już przetarg na tę inwestycję. Propozycje wykonawców wahają się w przedziale od 38 do ponad 44 mln złotych. Władze miasta liczą na szybkie podpisanie umowy z wykonawcą, tak by mieszkańcy Suwałk w pełni mogli korzystać ze wschodniej obwodnicy miasta już we wrześniu 2024 roku.

Ostatni etap „Trasy Wschodniej” będzie miał około 760 metrów długości. Rozpocznie się na rondzie przy ulicy Wylotowej i zakończy na rondzie przy ulicy Sejneńskiej. W miejscu przecięcia z torami powstanie podziemny tunel o długości około 44 metrów.

Cała trasa będzie miała niemal 10 km długości. Inwestycja ta w sumie ma kosztować przeszło 140 mln złotych. (mt)