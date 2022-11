Jest praca w służbie celno-skarbowej w woj. podlaskim

Listopad 30, 2022

Trwa rekrutacja do Służby Celno-Skarbowej w województwie podlaskim, źródło: KAS Trwa rekrutacja do Służby Celno-Skarbowej w województwie podlaskim, źródło: KAS

Trwa rekrutacja do służby celno-skarbowej w województwie podlaskim. Chętni do pełnienia służby mogą składać dokumenty do 5 stycznia. Czeka 30 etatów.

Osoby ubiegające się o przyjęcie do służby muszą mieć polskie obywatelstwo, dobry stan zdrowia i co najmniej średnie wykształcenie.

Po przyjęciu do służby KAS oferuje uposażenie zasadnicze zaczynające się od ok. 3 891 złotych brutto, dodatki przewidziane przepisami po spełnieniu warunków np. dodatek za wysługę lat, dodatek kontrolerski, dodatek za pracę w godzinach nocnych, dodatek żywieniowy, równoważnik za dojazdy oraz nagrody, świadczenia socjalne i dofinansowania.

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z kilku etapów. W jego skład wchodzą: weryfikacja formalna złożonych dokumentów, test wiedzy obejmujący swoim zakresem organizację i funkcjonowanie administracji publicznej, w tym KAS, członkostwo RP w UE oraz aktualne zagadnienia społeczno-gospodarcze, test psychologiczny, podczas którego sprawdzane są predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do pełnienia służby, test sprawności fizycznej, test kompetencyjny, który pozwala na ocenę kandydata m.in. pod kątem gotowości do nauki, orientacji na klienta czy też gotowości do zmian. (mt)