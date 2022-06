Jakub Witek na testach w Jagiellonii Białystok

Czerwiec 28, 2022

Do Jagiellonii Białystok przebywającej na letnim zgrupowaniu w Opalenicy dołączył testowany zawodnik, Jakub Witek.

Witek to 19-letni środkowy pomocnik, który ostatni sezon spędził na wypożyczeniu z Wisły Płock do Raduni Stężyca. W barwach zespołu z województwa pomorskiego, który ostateczni zajął miejsce premiowane grą w barażach o zaplecze PKO BP Ekstraklasy, rozegrał 25 spotkań, które okrasił golem i asystą. Do tego bilansu dołożył jeden występ we wspomnianych barażach, gdzie Radunia odpadła w półfinale z Ruchem Chorzów po porażce 0:1.

Przed grą w zespole z powiatu kartuskiego bronił barw m.in. „Nafciarzy” czy GKS-u Bełchatów. Urodzony w Katowicach gracz debiut w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce ma już za sobą. Premierowy występ na boiskach elity piłkarskiej w naszym kraju zanotował w ostatniej kolejce sezonu 2019/2020 w starciu z Rakowem Częstochowa. (źródło: jagiellonia.pl/mt)