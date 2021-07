Jakov Puljić opuszcza Jagiellonię Białystok

Lipiec 2, 2021

Napastnik Jakov Puljić zdecydował się na przenosiny do innego klubu. Od nowego sezonu Chorwat będzie bronił barw węgierskiego Puskas Akademia FC.

Puljić dołączył do Jagiellonii na początku 2020 roku z HNK Rijeka. Napastnik podczas 1,5 roku gry w żółto-czerwonych barwach należał do czołowych strzelców Jagi. Zdobył łącznie 17 bramek w 42 oficjalnych występach. Żaden inny piłkarz Jagiellonii w tym okresie nie trafiał częściej do siatki rywali na poziomie ekstraklasy i Pucharu Polski.

– Jakova zapamiętamy przede wszystkim z historycznego wyczynu. Wcześniej żadnemu piłkarzowi w barwach Dumy Podlasia nie udało się skompletować dwóch hat-tricków w polskiej ekstraklasie. Puljić trzykrotnie w jednym meczu posyłał futbolówkę do bramki rywali w starciach ubiegłego sezonu przy Słonecznej z Wisłą Płock (5:2) i Wartą Poznań (4:3) – przypomina klub. (mt)