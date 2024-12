Jakie są kompetencje teraźniejszości i przyszłości? Badania na ten temat przeprowadził Wydział Inżynierii Zarządzania

22 grudnia, 2024

Źródło: Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej Źródło: Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej

Budowanie relacji, organizowanie i planowanie czasu, kreatywność i chęć wdrażania innowacji, a także jasne i krytyczne myślenie – to są kompetencje, których dzisiaj oczekują przedsiębiorcy od młodych ludzi wchodzących na rynek pracy.

Z badań prowadzonych na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej wynika, że pokolenie Z, czyli osoby, które teraz kończą studia, tych umiejętności nie mają.

– Studenci po prostu są bardzo często wycofani, ich trzeba mocno zmuszać do tego, żeby oni się otwierali. My oczywiście stosujemy różne metody, narzędzia, techniki np. pracy w grupie czy prezentacji, ale jest z ta komunikacja jest rzeczywiście utrudniona. Natomiast też jedno z pytań w ankiecie dotyczyło na co będzie istniało zapotrzebowanie w przyszłości i tutaj widać, że już się to mocno zmieniło, bo zdecydowanie dominują kompetencje cyfrowe, czyli sztuczna inteligencja, big data, takie typowo związane z branżą IT – mówi prof. Joanna Ejdys, dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Badania dotyczące Kompetencje teraźniejszości i przyszłości były prowadzone wśród pracodawców reprezentujących mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa w województwie podlaskim. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z prof. Joanną Ejdys, dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej: