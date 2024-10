Jak podnosić jakość wody i ją efektywnie wykorzystywać?

30 października, 2024

W województwie podlaskim nie jest jeszcze najgorzej, ale jak wszędzie wody jest coraz mniej. Ogromną rolę za ten stan rzeczy odgrywa zmiana klimatu, ale do uzyskania wody o dobrej jakości niezbędna jest odpowiednia infrastruktura. Dlatego też gminy mogą starać się o unijne dofinansowanie na „Podniesienie jej jakości i efektywne wykorzystanie”.

Problemów jest sporo, to np. większa ilość domów na terenach wiejskich, gdzie na końcu linii spada ciśnienie. Ponadto w niektórych miejscach są niewydolne ujęcia.

– Z tymi problemy trzeba się będzie zmierzyć, żeby mieszkańcom wodę dostarczyć. Tu pojawia się wiele rozmaitych rozwiązań, najprostszym oczywiście byłoby wiercenie nowych ujęć, ale to jest droga w jedną stronę, biorąc pod uwagę, że nasze zasoby podziemne odnawiają się słabo, to wyczerpywanie ich i nieracjonalne gospodarowanie przyspieszy tylko problem, przed którym staniemy za jakiś czas, skąd wziąć – mówi prof. Piotr Banaszuk, dyrektor Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej.

Mieszkańcy na co dzień powinni zadbać o oszczędne wykorzystanie wody i dobrej jakości uzdatnioną wodę użytkować przede wszystkim na cele konsumpcyjne.

– Nie trwonić jej tylko po to, żeby umyć samochód albo podlać ogródek. Starać się wodę racjonalnie odzyskiwać, myślę o deszczówce. Większych inwestycji będzie wymagało użytkowanie wody tak zwanej szarej, czyli tej, która pojawia się na przykład po kąpieli. Możliwości dużo, a przede wszystkim nie szaleć z konsumpcją wody, bo bo mamy jej po prostu coraz mniej – dodaje prof. Piotr Banaszuk.

Wsparcie na „Podniesienie jakości wody i jej efektywne wykorzystanie” mogą otrzymać gminy do 15 tys. mieszkańców, które chcą zbudować, przebudować lub wyremontować niezbędną infrastrukturę do ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody do spożycia oraz na technologię i instalację do zmniejszania jej zużycia, ale też na instalacje kanalizacyjne umożliwiające użycie wody szarej w toaletach lub inteligentne systemy monitowania i zarządzania siecią wodociągową. Nabór wniosków potrwa do 10 grudnia. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z prof. Piotrem Banaszukiem, dyrektorem Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej: