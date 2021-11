Jagiellonia wraca do gry po przerwie reprezentacyjnej

Listopad 19, 2021

Przed Jagiellonią kolejny mecz ligowy na własnym boisku. Już w sobotę (20.11) żółto-czerwoni w ramach 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy zmierzą się z Wisłą Kraków.

Podopieczni trenera Ireneusza Mamrota podejdą do tego spotkania po dwutygodniowej przerwie reprezentacyjnej.

Ostatnie spotkanie ze Śląskiem Wrocław żółto-czerwoni zremisowali 2:2. W meczu tym trzech piłkarzy Dumy Podlasia zostało ukaranych żółtymi kartkami. Karę indywidualną otrzymali Israel Puerto, Bartosz Kwiecień oraz Bartosz Bida.

Dla Israela Puerto był to już czwarty żółty kartonik w sezonie, a to oznacza, że nie zobaczymy go w spotkaniu z Wisłą Kraków.

Jagiellonia zajmuje obecnie dziewiąte miejsce w tabeli, Wisła Kraków jest trzynasta. Zespoły dzieli jednak zaledwie punkt. (mt)