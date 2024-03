Jagiellonia wciąż na fotelu lidera Ekstraklasy

18 marca, 2024

Fot. Jagiellonia Białystok Fot. Jagiellonia Białystok

Jagiellonia Białystok wciąż utrzymuje się na pozycji lidera. W meczu 25. kolejki Ekstraklasy Duma Podlasia pokonała na wyjeździe 2:0 Radomiak Radom.

Bramki dla żółto-czerwonych strzelili Mateusz Skrzypczak i Kaan Caliskaner.

– To był trudny mecz, wiedzieliśmy że taki będzie, bo Radomiak ma swoje atuty i tym bardziej brawa dla mojego zespołu – mówi Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii Białystok. – Bardzo cenne jest dla nas to zwycięstwo. Byliśmy pod bramką bardzo konkretni. Przed nami przerwa, czas żebyśmy trochę odpoczęli, a po tej chwili odpoczynku wrócili do pracy, bo przed nami będą już te kluczowe mecze i kluczowe rozstrzygnięcia.

Kolejny mecz już 30 marca na Stadionie Miejskim przy ul. Słonecznej w Białymstoku. Rywalem Jagiellonii Białystok będzie ŁKS Łódź. (jł)