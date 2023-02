Jagiellonia w pierwszym domowym meczu podejmie Pogoń Szczecin. Maciej Stolarczyk: „Wierzę, że zwyciężymy”

9 lutego, 2023

Maciej Stolarczyk, źródło: jagiellonia.pl Maciej Stolarczyk, źródło: jagiellonia.pl

„W każdym meczu chcemy wygrać i na każdy mamy plan. Chcemy wykorzystać to, co zbudowaliśmy. Oczywiście, wynik determinuje wszystkie hipotezy. Ja jednak widzę jak zespół pracuje podczas treningów i jestem pełen optymizmu” – mówi przed sobotnim meczem (11.02) trener Jagiellonii, Maciej Stolarczyk.

W sobotę (11.02) o 20:00 w pierwszym domowym meczu wiosennej rundy Jagiellonia zmierzy się z Pogonią Szczecin.

– Pogoń ma określoną filozofię i konsekwentnie się jej trzyma. „Portowcy” grali tak przeciwko Śląskowi, który jednak mądrze się bronił. Agresywna obrona wrocławian nie pozwoliła Pogoni na wykorzystanie swoich atutów. Zespół trenera Djurdevicia oddał piłkę rywalom i wyprowadzał kontry. My w Szczecinie latem zagraliśmy dobrze i moglibyśmy być zadowoleni, gdyby nie końcowy wynik. (…) Biorę odpowiedzialność za to, co się tutaj dzieje i ja jestem odpowiedzialny za wynik. Wierzę, że w sobotę zwyciężymy. Wiem, że wszyscy w Białymstoku chcą, aby Jagiellonia osiągała najlepsze wyniki. Nas to też interesuje, dlatego połączmy siły. Oczywiście nie unikam trudnych pytań, ale w tym momencie warto się zjednoczyć i pokazać, że to miejsce ma swoją specyfikę i wartość, a przyjeżdżające tu zespoły wracały z bagażem bramek i bez punktów. Apeluję do kibiców, aby nas wspierali. Wiemy jaka jest sytuacja, a pomoc może napłynąć z takich prostych gestów i wiary, która jest w tych chłopakach – przekonuje Maciej Stolarczyk.

Przed meczem z Pogonią nastąpi pożegnanie jednego z najlepszych piłkarzy w historii klubu – Ivana Runje, który niedawno z powodów zdrowotnych został zmuszony zakończyć grę w Jagiellonii. Uhonorowanie Ivana planowane jest w momencie zejścia drużyny Jagi z rozgrzewki do szatni, czyli około 20 minut przed startem sobotniej rywalizacji z Pogonią. W planie jest między innymi wręczenie Chorwatowi okolicznościowej koszulki w ramie oraz utworzenie wyjątkowego szpalera przez kolegów z drużyny.

Głównym arbitrem sobotniego (11.02) starcia Jagiellonii Białystok z Pogonią Szczecin będzie Szymon Marciniak. (mt)