Jagiellonia vs. Termalica. Czas na 3. kolejkę PKO BP Ekstraklasy

Sierpień 6, 2021

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Przed Jagiellonią Białystok trzecia kolejka piłkarskich zmagań w ekstraklasie. Już w tę sobotę (07.08) żółto-czerwoni zagrają z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza. Mecz odbędzie się na stadionie przy ul. Słonecznej.

Trener Jagi, Ireneusz Mamrot mówi, że siłą rywala jest drużyna.

– Termalica to zespół, który dużo wniesie do ekstraklasy, jeśli chodzi o grę ofensywną. Grają bardzo odważnie, budują wiele akcji, dużo piłek do linii pomocy wprowadzają też obrońcy . To jest naprawdę zespół grający bardzo fajną dla oka piłkę – mówił trener Mamrot na przedmeczowej konferencji prasowej.

W ligowej tabeli Jagiellonia zajmuje pozycję wicelidera. Ma 4 punkty. Tyle samo ma także Wisła Kraków, Lech, Radomiak, Pogoń, Śląsk i Lechia.

– Na tym etapie sezonu nikt nie patrzy w tabelę. Po prostu chcemy dobrze zacząć, zdobyć u siebie punkty, zaliczyć dobry start. Skupiamy się na najbliższym meczu – dodał Tomas Prikryl, zawodnik Jagiellonii Białystok.

Początek meczu o 15.00. (mt)