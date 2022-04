Jagiellonia vs. Radomiak. Trener Nowak oczekuje ustabilizowania formy

Kwiecień 8, 2022

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Przed piłkarzami Jagiellonii Białystok kolejny wyjazdowy mecz ligowy. W poniedziałek (11.04) podopieczni trenera Piotra Nowaka zmierzą się z Radomiakiem Radom.

Poprzednie ligowe spotkanie z Zagłębiem Lubin Jagiellończycy wygrali 2:1.

– Zgadzam się, że Radomiak to rywal trudniejszy od Zagłębia. Są mecze, które są newralgiczne w kwestii tabeli i punktów, takim chociażby było starcie z Zagłębiem. Są również mecze, w których można zaatakować wyżej. Zarówno my jak i Radomiak potrafimy grać w piłkę i tego oczekuję od tej potyczki. Chciałbym, aby drużyna ustabilizowała formę. To co nas cechuje w jednym tygodniu, musi nas cechować także później – powiedział przed wyjazdem do Radomia trener Jagiellonii, Piotr Nowak.

Radomiak zajmuje piąte miejsce w tabeli, Jagiellonia jest dwunasta. (mt)