Jagiellonia pokonała Piasta. 3 punkty trafiają do Białegostoku

Wrzesień 22, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Piłkarze Jagiellonii Białystok wygrali w poniedziałek (21.09) wyjazdowy mecz z Piastem Gliwice 1:0. Bramkę na wagę trzech punktów zdobył w drugiej połowie spotkania Jesus Imaz.

– Bardzo cieszymy się ze zdobytych trzech punktów. Taki cel założyliśmy sobie przed meczem – powiedział na pomeczowej konferencji Bogdan Zając, szkoleniowiec Jagiellonii Białystok. – Było dużo dobrych fragmentów, ale jednocześnie pojawiło się wiele mankamentów w naszej grze, co powodowało dużo nerwowości. Przez to ten mecz był bardzo szarpany. Na tym polu na pewno mamy dużo do poprawy – krótko skomentował występ swoich podopiecznych trener Zając.

Kolejny mecz Jagiellonia rozegra już najbliższą sobotę (26.09). Na własnym boisku przy ul. Słonecznej podejmie drużynę Zagłębia Lubin. (mt/mc)